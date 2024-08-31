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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1968 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1968 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,854,964
  • Тираж PROOF 6,033

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 260 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1968 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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