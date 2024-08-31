Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1968 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,854,964
- Тираж PROOF 6,033
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1968
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1968 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 260 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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