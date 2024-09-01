Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951 года D. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1951
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951 года со знаком D. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 15000 CHF. Торги состоялись 21 мая 2022.
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