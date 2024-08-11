Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1967 года J "Тип 1967-2001" (Германия, ФРГ)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Сталь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1967
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967 года со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6423 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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