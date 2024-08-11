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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1967 года J "Тип 1967-2001" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1967 года J "Тип 1967-2001" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1967 года J "Тип 1967-2001" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1967
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967 года со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6423 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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  • Künker (1)
Германия 2 пфеннига 1967 J на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 пфеннига 1967 J на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
15814 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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