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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1963 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1963 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1963 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,837,642
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1963
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1963 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 130 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Германия 2 пфеннига 1963 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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