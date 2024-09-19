Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1979-1993
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4717 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1979 "Курт Шумахер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1979 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск