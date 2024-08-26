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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года. Медь. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Медь. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 2 марки 1951 года Медь Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года Медь Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,4 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Медь. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7464 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 2 марки 1951 на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1951 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 2 марки 1951 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
607 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR

Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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