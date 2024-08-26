Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года. Медь. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Медь. Односторонний оттиск
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,4 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Медь. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7464 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
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