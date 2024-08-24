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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года. Серебро. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Серебро. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 2 марки 1951 года Серебро Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года Серебро Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,58 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Серебро. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 2 марки 1951 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 2 марки 1951 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 2 марки 1951 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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