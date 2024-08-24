Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года. Серебро. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Серебро. Односторонний оттиск
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 9,58 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Серебро. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.
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