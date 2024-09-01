Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957 года "Планк". Без знака монетного двора. Пробные (Германия, ФРГ)
Разновидность: Без знака монетного двора. Пробные
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1957
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк". Без знака монетного двора. Пробные. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2019.
Сохранность
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Где продать?
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