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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957 года "Планк". Без знака монетного двора. Пробные (Германия, ФРГ)

Разновидность: Без знака монетного двора. Пробные

Аверс монеты - 2 марки 1957 года "Планк" Без знака монетного двора Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957 года "Планк" Без знака монетного двора Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк". Без знака монетного двора. Пробные. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2019.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 2 марки 1957 "Планк" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 2 марки 1957 "Планк" на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
1792 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 2 марки 1957 "Планк" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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