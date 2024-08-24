Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1971 года J "Аденауэр" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 7,476,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1971
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1971 года "Аденауэр" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Russiancoin за 85 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
Где продать?
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