Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1969 года D "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 2,601,726
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1969
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Russiancoin за 100 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1969 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск