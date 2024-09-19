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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1966 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1966 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1966 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,894,783
  • Тираж PROOF 3,070

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1966
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1966 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1407 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1966 G "Планк" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PF68 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1966 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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