Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1965 года F "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 4,505,563
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1965
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1965 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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