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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1960 года D "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1960 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1960 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,535,062
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1960
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1960 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (2)
  • Künker (1)
Германия 2 марки 1960 D "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 марки 1960 D "Планк" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 2 марки 1960 D "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1960 D "Планк" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 D "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1960 D "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1960 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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