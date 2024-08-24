Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1958 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 10,744,381
- Тираж PROOF 45
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1958
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Münzen Gut-Lynt (3)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1958 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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