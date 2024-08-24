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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1958 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1958 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1958 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 10,744,381
  • Тираж PROOF 45

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1958
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 G "Планк" на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1958 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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