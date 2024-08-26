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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder". Цинк (Германия, ФРГ)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" Цинк - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" Цинк - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Цинк. Это цинковая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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