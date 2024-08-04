Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1827 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
40 франков 1827 A Париж
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 франков 1827 A Париж
Средняя цена 780 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
20 франков 1827 W Лилль
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 18
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск