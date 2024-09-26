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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1827 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - 20 франков 1827 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 20 франков 1827 года W "Тип 1825-1830" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,431

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 20 франков
  • Год 1827
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1827 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Maison Palombo за 2700 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • ALDE & OGN / Guillard (1)
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  • Palombo (1)
  • SINCONA (1)
Франция 20 франков 1827 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 26, 2022
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 20 франков 1827 W на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1827 W на аукционе Jean ELSEN - December 11, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
727 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 20 франков 1827 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе iNumis - December 10, 2019
Продавец iNumis
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1827 W на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF20 GENI
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Nomisma - October 14, 2014
Продавец Nomisma
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе cgb.fr - April 24, 2013
Продавец cgb.fr
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 11, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1827 W на аукционе Monnaies d'Antan - May 14, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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