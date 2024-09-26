Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1827 года W "Тип 1825-1830". Лилль (Франция, Карл X)
Разновидность: Лилль
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,431
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 20 франков
- Год 1827
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1827 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Maison Palombo за 2700 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF20 GENI
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 11 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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