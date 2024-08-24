Франция Период: 1775-1940 1775-1940
40 франков 1827 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)
Разновидность: Париж
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,90322 гр
- Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 106
Описание
- Страна Франция
- Период Карл X
- Номинал 40 франков
- Год 1827
- Правитель Карл X (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1827 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 45000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 октября 2017
Сохранность XF
Цена
35143 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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