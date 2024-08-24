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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

40 франков 1827 года A "Тип 1824-1830". Париж (Франция, Карл X)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 40 франков 1827 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X Реверс монеты - 40 франков 1827 года A "Тип 1824-1830" Париж - цена золотой монеты - Франция, Карл X

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,90322 гр
  • Чистого золота (0,3734 oz) 11,6129 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 106

Описание

  • Страна Франция
  • Период Карл X
  • Номинал 40 франков
  • Год 1827
  • Правитель Карл X (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 40 франков 1827 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Карла X. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 45000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (2)
  • Patrick Guillard Collection (1)
Франция 40 франков 1827 A на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 40 франков 1827 A на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
50595 $
Цена в валюте аукциона 45000 CHF
Франция 40 франков 1827 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 6, 2017
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 октября 2017
Сохранность XF
Цена
35143 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Франция 40 франков 1827 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 40 франков 1827 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 40 франков 1827 A на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 40 франков 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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