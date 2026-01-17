flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1913 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1913 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1913 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1913
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1913 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1913 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Numisor за 220 CHF. Торги состоялись 11 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Coins NB - 13 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 22 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Numisbalt - 6 ноября 2022
ПродавецNumisbalt
Дата6 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 8 августа 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 августа 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 6 декабря 2021
ПродавецStephen Album
Дата6 декабря 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 6 декабря 2021
ПродавецStephen Album
Дата6 декабря 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Numisor - 25 июня 2019
ПродавецNumisor
Дата25 июня 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Имперская монета - 7 февраля 2018
Франция 50 сантимов 1913 "Сеятель" на аукционе Имперская монета - 7 февраля 2018
ПродавецИмперская монета
Дата7 февраля 2018
СохранностьXF40
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1913 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1913 года "Сеятель" составляет 15 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1913 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1913 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1913 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1913 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

