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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Луидор 1789 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI

Сохранность
  • Все фирмы
  • UBS (1)
Франция Луидор 1789 M на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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