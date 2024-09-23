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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1899 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1899 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1899 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 312,126

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1899 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1018 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (1)
  • RedSquare (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность PR67 DCAM PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1899 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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