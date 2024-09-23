25 пенни 1899 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1899 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1018 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

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