Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1899 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 312,126
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1899 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1018 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность PR67 DCAM PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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