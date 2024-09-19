Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1899 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 854,239
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1899 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
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Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RD NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
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Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
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Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
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Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
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