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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1899 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1899 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1899 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 854,239

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1899 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Александр - March 10, 2021
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1899 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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