Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1895 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 211,735
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1895 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2200 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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