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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1895 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1895 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1895 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 211,735

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1895 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2200 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coinhouse (1)
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  • Имперская монета (4)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность XF
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1895 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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