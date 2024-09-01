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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1903 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1903 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1903 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,145,807

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1903 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 265 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 1 пенни 1903 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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