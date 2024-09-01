Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1903 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,145,807
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1903 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 265 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (4)
- Coins.ee (3)
- InAsta (1)
- Katz (14)
- MUNZE (3)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (8)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (13)
- Schulman (1)
- Stare Monety (1)
- Александр (3)
- Денга1700 (5)
- Империя (4)
- Имперская монета (8)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 пенни 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск