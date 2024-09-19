Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1899 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,540,593
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1899 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе AURORA за 6000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS65 BN
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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