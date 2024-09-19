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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1899 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1899 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1899 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,540,593

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1899 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе AURORA за 6000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (6)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS65 BN
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1899 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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