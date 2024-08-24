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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1895 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1895 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1895 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 877,572

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1895 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Русское Наследие за 31000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Александр - April 17, 2024
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1895 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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