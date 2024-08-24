Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1895 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 877,572
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1895 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Русское Наследие за 31000 RUB. Торги состоялись 30 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность MS64 BN CGC
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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