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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1811 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1811 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1811 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1811 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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Колумбия 2 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
905 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Колумбия 2 эскудо 1811 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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