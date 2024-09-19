Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1819 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 40112 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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