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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1819 года P FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1819 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1819 года P FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком P FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 40112 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Auctiones - March 17, 2019
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1819 P FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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