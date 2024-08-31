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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1811 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1811 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1811 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Spink UK за 475 USD. Торги состоялись 10 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Spink - January 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JF на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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