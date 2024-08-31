Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1811 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Spink UK за 475 USD. Торги состоялись 10 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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