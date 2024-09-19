Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1811 года NR JJ (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 10 марта 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 22 июня 2021
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Дата 16 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 30 августа 2018
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Дата 6 июля 2016
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Дата 20 марта 2014
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