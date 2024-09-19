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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1811 года NR JJ (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1811 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1811 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 385 EUR
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Heritage - January 16, 2020
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Heritage - August 30, 2018
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Heritage - August 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе CNG - September 11, 2007
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1811 NR JJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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