Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1756 года S "Тип 1748-1756" (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
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