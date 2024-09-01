Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1755 года NR S "Тип 1755-1760" (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
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Цены на аукционах
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