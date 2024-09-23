Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1756 года NR S "Тип 1756-1760" (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1756 года со знаком NR S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
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Где продать?
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