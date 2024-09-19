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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1755 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 15 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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