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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1801 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1801 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1801 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5365 проданному на аукционе Cayón Subastas за 900 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • DNW (1)
Колумбия 4 эскудо 1801 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Колумбия 4 эскудо 1801 NR JJ на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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