Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1806 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 750 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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