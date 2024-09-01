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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1806 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1806 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1806 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 750 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
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  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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