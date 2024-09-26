Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1806 года P JT (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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