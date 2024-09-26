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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1806 года P JT (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1806 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1806 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1806 P JT на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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