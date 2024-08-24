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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1801 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1801 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1801 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Heritage - May 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Creusy Numismatique - June 17, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 17 июня 2014
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Creusy Numismatique - March 6, 2014
Продавец Creusy Numismatique
Дата 6 марта 2014
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Goldberg - January 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность VG
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1801 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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