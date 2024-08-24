Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1801 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 24 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2012
Сохранность VG
Цена
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Где продать?
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