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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1785 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1785 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1785 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 12068 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7250 USD. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1641 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2081 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Varesi - May 13, 2018
Продавец Varesi
Дата 13 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Stack's - August 2, 2017
Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1785 P SF на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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