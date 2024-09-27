Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1785 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 12068 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7250 USD. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2081 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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