Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1785 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32448 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2283 $
Цена в валюте аукциона 350000 JPY
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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