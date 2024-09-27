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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 10350 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2243 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - July 15, 2021
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - July 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Baldwin's of St. James's - June 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Felzmann - February 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе CNG - January 17, 2017
Продавец CNG
Дата 17 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Felzmann - August 24, 2016
Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Felzmann - June 29, 2016
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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