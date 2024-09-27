Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 10350 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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