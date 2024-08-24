Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1778 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Auction World за 890000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
5635 $
Цена в валюте аукциона 890000 JPY
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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