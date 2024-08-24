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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1778 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Auction World за 890000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
5635 $
Цена в валюте аукциона 890000 JPY
Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Felzmann - May 12, 2016
Продавец Felzmann
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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