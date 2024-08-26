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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1770 года NR VJ "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1770 года NR VJ "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1770 года NR VJ "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8400 EUR. Торги состоялись 25 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (2)
Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
4279 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2947 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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