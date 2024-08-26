Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1770 года NR VJ "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8400 EUR. Торги состоялись 25 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (4)
- HERVERA (2)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (3)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск