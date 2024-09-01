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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1766 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1766 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1766 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3542 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6100 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3198 $
Цена в валюте аукциона 2900 CHF
Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
4848 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - January 18, 2020
Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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