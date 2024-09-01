Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1766 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1766 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3542 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6100 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
4848 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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