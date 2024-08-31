Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1770 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1770 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32440 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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