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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1770 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1770 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1770 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1770 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32440 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
4793 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе HERVERA - May 4, 2011
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1770 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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