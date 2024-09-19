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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1786 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1786 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1786 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1786 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20247 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 2 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Stack's - August 2, 2017
Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе CNG - September 11, 2007
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 4 эскудо 1786 P SF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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