Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sedwick (1)
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1335 $
Цена в валюте аукциона 9000 DKK
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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