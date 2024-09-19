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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Sedwick (1)
Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Bruun Rasmussen - April 25, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1335 $
Цена в валюте аукциона 9000 DKK
Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
879 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Oslo Myntgalleri - November 28, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - January 9, 2006
Колумбия 4 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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