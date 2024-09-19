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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1778 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30598 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1286 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2012
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 21, 2008
Колумбия 4 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF25 ICG
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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