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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1786 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1786 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1786 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1786 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2021.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Колумбия 2 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Колумбия 2 эскудо 1786 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Колумбия 2 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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