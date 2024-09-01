Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1786 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1786 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (3)
- SINCONA (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск