Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1786 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1786 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 9 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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