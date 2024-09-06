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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1786 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1786 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1786 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1786 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Jesús Vico - March 9, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 9 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Heritage - March 2, 2017
Колумбия 2 эскудо 1786 P SF на аукционе Heritage - March 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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